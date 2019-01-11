Моряков с аварийного траулера «Одоевск» переправили на берег

На берег переправлены 24 моряка, которых удерживали на аварийном рыболовном судне «Одоевск». Об этом рассказала RT Елена Белогурова, супруга одного из моряков.

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«Мой муж вернулся домой 30 декабря, остальные моряки тоже сейчас дома», — сказала Белогурова.

Ранее RT рассказывал, что экипаж рыболовецкого судна «Одоевск» объявил забастовку. Сообщалось, что судовладельцы удерживали моряков на борту аварийного траулера, который, по словам матросов, едва не потерпел крушение у берегов Магадана.

После запроса RT Дальневосточная транспортная прокуратура взяла под свой контроль устранение нарушений на траулере «Одоевск». В частности, в ведомстве выяснили, что после ремонта, проведённого в 2018 году в Китае, судовладелец «ВИА Инженеринг» не предъявил судно для внеочередного освидетельствования Российскому морскому регистру судоходства. Сами моряки утверждали, что ремонт был поверхностным, а внутри судно «всё гнилое».

Старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Барсукова сообщила RT, что прокурор внёс директору компании представление в целях устранения нарушения.

Кроме того, после проверки прокуратуры судовладелец обязался погасить задолженность по зарплате. Белогурова уточнила, что её муж Александр и остальные списавшиеся заключили мировое соглашение с директором «ВИА Инженеринг» Натальей Кренгель. Трудовые договоры были расторгнуты, а компания обязалась оплатить работу покинувших судно членов экипажа и дорогу из Петропавловска-Камчатского. С моряков также не будут взимать плату за питание и проживание на судне.