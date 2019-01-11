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Моряков с аварийного траулера «Одоевск» переправили на берег

11 января 2019 Екатерина Суслова

На берег переправлены 24 моряка, которых удерживали на аварийном рыболовном судне «Одоевск». Об этом рассказала RT Елена Белогурова, супруга одного из моряков.

  • © Fishretail.Ru

«Мой муж вернулся домой 30 декабря, остальные моряки тоже сейчас дома», — сказала Белогурова.

Ранее RT рассказывал, что экипаж рыболовецкого судна «Одоевск» объявил забастовку. Сообщалось, что судовладельцы удерживали моряков на борту аварийного траулера, который, по словам матросов, едва не потерпел крушение у берегов Магадана.

После запроса RT Дальневосточная транспортная прокуратура взяла под свой контроль устранение нарушений на траулере «Одоевск». В частности, в ведомстве выяснили, что после ремонта, проведённого в 2018 году в Китае, судовладелец «ВИА Инженеринг» не предъявил судно для внеочередного освидетельствования Российскому морскому регистру судоходства. Сами моряки утверждали, что ремонт был поверхностным, а внутри судно «всё гнилое».

Старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Барсукова сообщила RT, что прокурор внёс директору компании представление в целях устранения нарушения.

Кроме того, после проверки прокуратуры судовладелец обязался погасить задолженность по зарплате. Белогурова уточнила, что её муж Александр и остальные списавшиеся заключили мировое соглашение с директором «ВИА Инженеринг» Натальей Кренгель. Трудовые договоры были расторгнуты, а компания обязалась оплатить работу покинувших судно членов экипажа и дорогу из Петропавловска-Камчатского. С моряков также не будут взимать плату за питание и проживание на судне.

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