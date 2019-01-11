Эксперт оценил новую электронную систему в КамАЗе

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Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новую электронную систему в КамАЗе.
Эксперт оценил новую электронную систему в КамАЗе
  • РИА Новости

По его словам, интеллектуальная транспортная информационная система (ИТИС) — это небольшое устройство, встраиваемое в бортовую систему электрооборудования и подключаемое к общей диагностической линии.

При эксплуатации транспортного средства трекер считывает данные и передаёт их в сервисный центр по сотовой связи.

Как считает Тузов, система улучшает параметры эксплуатации, регулирует нагрузку на ось, контролирует качество топлива.

«Система советует, какие АЗС стоит выбрать, что позволяет избежать заезда на непонятные станции с дешёвым горючим», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что в январе установка ИТИС планируется на грузовики в качестве дополнительной опции.

В декабре Newinform сообщал, что названы самые популярные бренды премиум-класса на российском авторынке.

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