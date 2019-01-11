Глава совета ветеранов МЧС Дмитрий Михайлик умер на 99-м году жизни

В Москве на 99-м году жизни скончался председатель Центрального совета ветеранов МЧС генерал-лейтенант Дмитрий Михайлик. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

«Человек с большой буквы, Солдат Победы — именно таким запомнят генерал-лейтенанта в отставке Дмитрия Ивановича Михайлика коллеги, офицеры и друзья. Его жизненный путь всегда будет примером истинного служения Отчизне, исполнения воинского и профессионального долга», — заявил глава МЧС Евгений Зиничев, выражая соболезнования в связи с кончиной Михайлика.

Михайлик родился в Сумской области Украинской ССР 5 ноября 1920 года, после военной службы в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР он на протяжении 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС России.

Его заслуги были отмечены 13 орденами СССР и Российской Федерации и несколькими десятками боевых, государственных, ведомственных и общественных наград.

Церемония прощания с Михайликом состоится 14 января на Троекуровском кладбище в Москве.