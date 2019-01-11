В кабмине исключили запрет на подарки врачам и учителям

Ограничения в подарках, которые планируется ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей, сообщил замглавы аппарата правительства России Андрей Логинов.

«Распространятся ли на них все те ограничения, которые предназначаются чиновникам — должностным лицам? Я сразу скажу: есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — цитирует Логинова РИА Новости.

По его словам, меры принимаются в целях противодействия коррупции, под которой понимаются конкретные действия должностных лиц в связи с осуществлением ими должностных полномочий.

В кабмине считают, что если ограничивать учителей с врачами в дарениях, то изменения надо вносить в законы «Об образовании» или «О здравоохранении», но никак не в антикоррупционное законодательство.

«Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки, — это не более чем домыслы», — заключил Логинов.

Речь идёт о внесённом в Госдуму пакете законопроектов, в которых регулируются нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся, в частности, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и других чиновников.

В Министерстве труда не исключали, что под них подпадут врачи и учителя.