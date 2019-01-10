Брелоки-проездные «Подорожник» появятся в Петербурге с 14 января

Брелоки-проездные «Подорожник» появятся в Санкт-Петербурге с 14 января, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Электронные носители можно будет приобрести, в частности, в кассах метрополитена. Планируется выпустить 50 тыс. экземпляров. Брелок изготовлен из прочного пластика. Ранее m24 сообщал, что в Москве появились карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей.