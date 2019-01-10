В Ставропольском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту смерти женщины в одной из больниц, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По информации следователей, в августе 2018 года в медицинское учреждение обратилась женщина. После осмотра врач поставил диагноз и провёл операцию по удалению пупочной грыжи. Но он не выявил у пациентки гангренозно-перфоративный аппендицит.

На следующий день состояние женщины ухудшилось. Ей назначили другого врача-хирурга, который только через десять дней обнаружил у пациентки воспаление и провёл операцию.

В результате развития сепсиса и инфекционно-токсического шока женщина скончалась.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее Newinform сообщал, что в Нижнем Новгороде возбудили дело после смерти пятилетнего ребёнка в больнице.