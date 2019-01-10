В Ставропольском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице

Короткая ссылка
В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту смерти женщины в одной из больниц, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Ставропольском крае завели дело по факту смерти женщины в больнице
  • © Pixabay

По информации следователей, в августе 2018 года в медицинское учреждение обратилась женщина. После осмотра врач поставил диагноз и провёл операцию по удалению пупочной грыжи. Но он не выявил у пациентки гангренозно-перфоративный аппендицит.

На следующий день состояние женщины ухудшилось. Ей назначили другого врача-хирурга, который только через десять дней обнаружил у пациентки воспаление и провёл операцию.

В результате развития сепсиса и инфекционно-токсического шока женщина скончалась.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее Newinform сообщал, что в Нижнем Новгороде возбудили дело после смерти пятилетнего ребёнка в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить