В Новосибирске помогли вернуть 36 млн рублей за некачественные товары и услуги
- РИА Новости
Число обращений выросло на 10,2% по сравнению с 2017-м. Большинство заявителей (75,7%) получили устные консультации, остальные — письменные.
Чаще всего новосибирцы находили нарушения в торговле, ремонте бытовой техники, установке окон, изготовлении мебели, жилищно-коммунальных и финансовых услугах.
69,7% заявлений связано с ненадлежащим качеством товаров или неправильной информацией о них. Треть жалоб касалась услуг. В общей сложности сотрудники службы защиты прав потребителей помогли вернуть более 36 млн рублей.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о маскирующихся под ведомство сайтах.