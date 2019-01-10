В Новосибирске помогли вернуть 36 млн рублей за некачественные товары и услуги

В Новосибирске служба защиты прав потребителей получила около 20 тыс. жалоб от горожан в 2018 году, сообщает портал ВашГород.ру.

Число обращений выросло на 10,2% по сравнению с 2017-м. Большинство заявителей (75,7%) получили устные консультации, остальные — письменные.

Чаще всего новосибирцы находили нарушения в торговле, ремонте бытовой техники, установке окон, изготовлении мебели, жилищно-коммунальных и финансовых услугах.

69,7% заявлений связано с ненадлежащим качеством товаров или неправильной информацией о них. Треть жалоб касалась услуг. В общей сложности сотрудники службы защиты прав потребителей помогли вернуть более 36 млн рублей.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о маскирующихся под ведомство сайтах.