В Курганской области сократили сроки заключения для 940 осуждённых

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В Курганской области сократили сроки заключения для 940 заключённых благодаря новому федеральному закону, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по региону.
В Курганской области сократили сроки заключения для 940 осуждённых
  • РИА Новости

«В Курганской области под действие закона попали 940 осуждённых, из них 775 срок отбывания наказания снижен, а 91 освобождён из мест лишения свободы раньше», — говорится на сайте ведомства.

Закон принят в июле 2018 года. В соответствии с документом, день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и двум — в колонии-поселении.

Как уточнили в УФСИН, работа по перерасчёту сроков в зауральских колониях полностью завершена.

Ранее стало известно, что экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко получил условно-досрочное освобождение.

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