Экстренные службы в Якутии работают в усиленном режиме из-за сильных морозов

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Экстренные службы в Якутии работают в усиленном режиме в связи с сильными морозами, сообщает Пятый канал.
Экстренные службы в Якутии работают в усиленном режиме из-за сильных морозов
  • РИА Новости

Особое внимание спасатели уделяют автомобильным зимним дорогам.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе станет теплее. К выходным температура может составить -28 ˚С.

Ранее Newinform сообщал о сильном снегопаде в Ленинградской области 9 января.

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