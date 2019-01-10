Экстренные службы в Якутии работают в усиленном режиме из-за сильных морозов
Экстренные службы в Якутии работают в усиленном режиме в связи с сильными морозами, сообщает Пятый канал.
- РИА Новости
Особое внимание спасатели уделяют автомобильным зимним дорогам.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе станет теплее. К выходным температура может составить -28 ˚С.
Ранее Newinform сообщал о сильном снегопаде в Ленинградской области 9 января.
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