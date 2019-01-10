Экстренные службы в Якутии работают в усиленном режиме из-за сильных морозов

Экстренные службы в Якутии работают в усиленном режиме в связи с сильными морозами, сообщает Пятый канал.

РИА Новости

Особое внимание спасатели уделяют автомобильным зимним дорогам. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе станет теплее. К выходным температура может составить -28 ˚С. Ранее Newinform сообщал о сильном снегопаде в Ленинградской области 9 января.