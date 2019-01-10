В Татарстане заявили о снижении рождаемости на 3,7% в 2018 году

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В Татарстане заявили о снижении рождаемости на 3,7% по итогам 11 месяцев 2018 года, сообщает «Реальное время».
В Татарстане заявили о снижении рождаемости на 3,7% в 2018 году
  • ©pixabay.com

Об этом рассказали на итоговой коллегии регионального Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Всего в январе — ноябре родились 42,6 тыс. детей.

Для стимулирования рождаемости в республике действуют специальные пособия. В прошлом году выплаты получили 2 тыс. женщин, проживающих на селе. Федеральной мерой поддержки воспользовались почти 5,9 тыс. из 15,7 тыс. родивших первого ребёнка.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Балашиха стала лидером по количеству новорождённых с начала 2018 года в Московской области.

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