В Татарстане заявили о снижении рождаемости на 3,7% в 2018 году
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Об этом рассказали на итоговой коллегии регионального Министерства труда, занятости и социальной защиты.
Всего в январе — ноябре родились 42,6 тыс. детей.
Для стимулирования рождаемости в республике действуют специальные пособия. В прошлом году выплаты получили 2 тыс. женщин, проживающих на селе. Федеральной мерой поддержки воспользовались почти 5,9 тыс. из 15,7 тыс. родивших первого ребёнка.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Балашиха стала лидером по количеству новорождённых с начала 2018 года в Московской области.