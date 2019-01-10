В Чечне проводят проверку по факту смерти роженицы

Прокуратура и следователи проводят проверку по факту смерти роженицы, сообщает «Юга.ру».

В ноябре 2018 года в правоохранительные органы обратился мужчина и сообщил, что его дочь скончалась из-за ненадлежащей медицинской помощи после родов.

Как показала проверка прокуратуры, врачи не направили тело женщины на патолого-анатомическое исследование, поэтому истинную причину смерти установить не удалось.

Внесено представление республиканскому министру здравоохранения.

Также проверку организовал Следственный комитет, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что больницу в Челябинской области обязали выплатить компенсацию за неверный диагноз ребёнку.