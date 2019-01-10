Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации
- РИА Новости
Об этом рассказала адвокат девушки Ирина Валиева.
«Гражданский иск на возмещение морального вреда ей направлен в суд», — сказала она РИА Новости.
Валиева не уточнила, какую сумму запросила девушка, но опровергла сообщения местных СМИ о том, что потерпевшая требует с каждого подозреваемого по 10 млн рублей.
«Опровергаю. Это неправда», — отметила адвокат.
Ранее суд в Уфе продлил арест фигуранту дела о групповом изнасиловании.
2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.