Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации

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Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации
  • РИА Новости

Об этом рассказала адвокат девушки Ирина Валиева.

«Гражданский иск на возмещение морального вреда ей направлен в суд», — сказала она РИА Новости.

Валиева не уточнила, какую сумму запросила девушка, но опровергла сообщения местных СМИ о том, что потерпевшая требует с каждого подозреваемого по 10 млн рублей.

«Опровергаю. Это неправда», — отметила адвокат.

Ранее суд в Уфе продлил арест фигуранту дела о групповом изнасиловании.

2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.

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