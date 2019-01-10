В России предложили считать земельный налог для многодетных по кадастровой стоимости

В России предложили оценивать участок, выделяемый многодетной семье, не выше рыночной стоимости, чтобы начисляемый на него налог не превышал разумные пределы. Как сообщает «Парламентская газета», с таким предложением выступил глава временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию госконтроля Андрей Кутепов.

Он предлагает добавить в нормативные акты, содержащие указания о кадастровой оценке земель, пункт о том, что «для земельных участков, предоставляемых в качестве меры поддержки, кадастровая стоимость не должна превышать рыночную стоимость предоставляемого участка».

По мнению сенатора, это поможет снизить сумму налога, которую многодетные родители платят за полученные земли.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии приняли закон, касающийся статуса многодетных семей.