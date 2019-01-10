В России предложили считать земельный налог для многодетных по кадастровой стоимости
- РИА Новости
Он предлагает добавить в нормативные акты, содержащие указания о кадастровой оценке земель, пункт о том, что «для земельных участков, предоставляемых в качестве меры поддержки, кадастровая стоимость не должна превышать рыночную стоимость предоставляемого участка».
По мнению сенатора, это поможет снизить сумму налога, которую многодетные родители платят за полученные земли.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии приняли закон, касающийся статуса многодетных семей.