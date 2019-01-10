Минпросвещения направило проект об ужесточении правил усыновления в регионы

Министерство просвещения направило законопроект об ужесточении требований к усыновлению на рассмотрение в регионы России.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, члены рабочей группы завершили подготовку предложений по изменению процедуры усыновления.

«Законопроект уже разместили на официальном сайте для общественного обсуждения. В ближайшее время к процессу обсуждения его положений будут также подключены приёмные семьи из всех регионов России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе предложенных изменений — обязательное социально-психологическое обследование желающих стать усыновителями и опекунами и их супругов.

Также предлагается обязать опекунов уведомлять органы опеки о смене места жительства.

В августе 2018 года министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что в России намерены ужесточить требования к приёмным родителям.