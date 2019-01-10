Пропавший с ограды Александровской колонны в Петербурге двуглавый орёл найден

Найден двуглавый орёл, пропавший с ограды Александровской колонны в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Как заявили в ГУ МВД России по городу, декоративный элемент демонтирован для реставрационных работ.

ФАН передавало, что пропажу орла заметили сотрудники полиции в ходе патрулирования. Сообщения о краже не подтвердились.