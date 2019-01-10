Опрос: каждый четвёртый россиянин сортирует бытовой мусор

Короткая ссылка
Около четверти россиян (27%) сортируют бытовой мусор, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос: каждый четвёртый россиянин сортирует бытовой мусор
  • РИА Новости

Согласно исследованию, 47% респондентов пока не сортируют мусор, однако хотели бы иметь такую возможность, а 11% не желают этого делать.

Как выяснилось, ещё 33% граждан периодически сдают опасный мусор (батарейки, ртутные лампы, электронику) в специальные пункты приёма.

Большинство (54%) участников опроса признались, что не покупают товары из биоразлагаемых материалов, однако 35% из них хотели бы делать это при возможности. 

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области запустят горячую линию по вопросам вывоза мусора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить