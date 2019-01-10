Опрос: каждый четвёртый россиянин сортирует бытовой мусор
- РИА Новости
Согласно исследованию, 47% респондентов пока не сортируют мусор, однако хотели бы иметь такую возможность, а 11% не желают этого делать.
Как выяснилось, ещё 33% граждан периодически сдают опасный мусор (батарейки, ртутные лампы, электронику) в специальные пункты приёма.
Большинство (54%) участников опроса признались, что не покупают товары из биоразлагаемых материалов, однако 35% из них хотели бы делать это при возможности.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области запустят горячую линию по вопросам вывоза мусора.