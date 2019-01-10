Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину

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Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Путина помочь трёхлетнему Владиславу Шестакову. У мальчика была диагностирована злокачественная опухоль симпатической нервной системы.

По заключению врачей, возможности специального противоопухолевого лечения были исчерпаны. Мальчик был признан неизлечимо больным и нетранспортабельным. Было рекомендовано продолжать паллиативную терапию.

Уполномоченный по правам детей в Иркутской области Светлана Семёнова 4 января на своей странице в Facebook сообщала, что ребёнок находится в палате интенсивной терапии в тяжёлом состоянии.

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