В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Короткая ссылка
Сообщения о присутствии руководителя районной полиции на похоронах криминального авторитета в городе Амурске Хабаровского края не соответствуют действительности. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Ирина Щеголева.

«Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, в прокуратуре Хабаровского края сообщили, что утверждения о присутствии прокурора Амурска на похоронах криминального авторитета также недостоверны.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где с большого расстояния запечатлена длинная похоронная процессия.

Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета, в связи с чем перекрыли движение в городе. По сообщению комментатора, на похоронах якобы присутствовали сотрудники правоохранительных органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить