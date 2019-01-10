В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Сообщения о присутствии руководителя районной полиции на похоронах криминального авторитета в городе Амурске Хабаровского края не соответствуют действительности. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Ирина Щеголева.

«Установлено, что начальник УВД по Амурскому району не присутствовал на похоронах. Будем рассматривать вопрос о защите чести и достоинства в судебном порядке», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, в прокуратуре Хабаровского края сообщили, что утверждения о присутствии прокурора Амурска на похоронах криминального авторитета также недостоверны.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где с большого расстояния запечатлена длинная похоронная процессия.

Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета, в связи с чем перекрыли движение в городе. По сообщению комментатора, на похоронах якобы присутствовали сотрудники правоохранительных органов.