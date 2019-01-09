Назначен новый начальник управления военно-политической работы ЦВО

Назначен новый начальник управления военно-политической работы Центрального военного округа, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на эту должность полковника Виктора Журавлёва, который сменил Сергея Полетучего, переведённого в июле 2018 года на работу в Москву.

Журавлёв — уроженец Московской области, выпускник Симферопольского высшего военно-строительного училища. Окончил факультет руководящего состава органов воспитательной работы Военного университета и Военную академию Генерального штаба ВС России.

До назначения в Екатеринбург занимал должность начальника отдела по работе с личным составом 58-й общевойсковой армии в Южном военном округе.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил нового министра природных ресурсов. Им назначен Константин Кузнецов.