Назначен новый начальник управления военно-политической работы ЦВО
- РИА Новости
Президент России Владимир Путин своим указом назначил на эту должность полковника Виктора Журавлёва, который сменил Сергея Полетучего, переведённого в июле 2018 года на работу в Москву.
Журавлёв — уроженец Московской области, выпускник Симферопольского высшего военно-строительного училища. Окончил факультет руководящего состава органов воспитательной работы Военного университета и Военную академию Генерального штаба ВС России.
До назначения в Екатеринбург занимал должность начальника отдела по работе с личным составом 58-й общевойсковой армии в Южном военном округе.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал представил нового министра природных ресурсов. Им назначен Константин Кузнецов.