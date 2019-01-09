Лыжник погиб на склоне Эльбруса

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Спасатели обнаружили на склоне Эльбруса тело лыжника, сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Лыжник погиб на склоне Эльбруса
  • РИА Новости

«В 21:00 под станцией «Мир» на высоте 3500 м нашли тело мужчины без признаков жизни, предположительно, лыжник из города Москвы», — говорится в сообщении.

Информация о ЧП поступила спасателям вечером от супруги отдыхающего. По её словам, утром он вышел покататься на лыжах и с тех пор не выходил на связь.

Специалисты приступили к транспортировке тела вниз для передачи межведомственной следственно-оперативной группе, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Подмосковья.

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