В Кемеровской области выделят около 300 млн рублей на развитие сельской инфраструктуры

В Кемеровской области в 2019 году выделят около 300 млн рублей на развитие сельской инфраструктуры, сообщает портал ВашГород.ру.

Из них 236 млн направят из федерального бюджета, 48,3 млн — из регионального. Будут и местные бюджеты.

Средства передадут, в частности, на развитие водоснабжения в сёлах Вишнёвка и Андреевка. В Новокузнецком районе должны построить новую школу. Её открытие намечено на 2020 год. Также будут проходить работы по проведению газа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе скорректировали региональную госпрограмму развития образования после заключения соглашения с правительством Москвы.