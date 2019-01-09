В Кемеровской области выделят около 300 млн рублей на развитие сельской инфраструктуры

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В Кемеровской области в 2019 году выделят около 300 млн рублей на развитие сельской инфраструктуры, сообщает портал ВашГород.ру.
В Кемеровской области выделят около 300 млн рублей на развитие сельской инфраструктуры
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Из них 236 млн направят из федерального бюджета, 48,3 млн — из регионального. Будут и местные бюджеты.

Средства передадут, в частности, на развитие водоснабжения в сёлах Вишнёвка и Андреевка. В Новокузнецком районе должны построить новую школу. Её открытие намечено на 2020 год. Также будут проходить работы по проведению газа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе скорректировали региональную госпрограмму развития образования после заключения соглашения с правительством Москвы.

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