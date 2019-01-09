В Свердловской области вынесли приговор в отношении второго организатора финансовой пирамиды
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- РИА Новости
Вместе с соучастником обвиняемый похитил средства 19 кредитных организаций на общую сумму более 47,9 млн рублей.
Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили другого обвиняемого по делу о мошенничестве на 47 млн рублей.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии вынесли приговор организаторам двух финансовых пирамид.