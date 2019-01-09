В парках Москвы начали принимать ёлки на переработку

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В 13 парках Москвы начали принимать ёлки на переработку, сообщает портал мэра и правительства.
В парках Москвы начали принимать ёлки на переработку
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Специальные пункты организованы Мосприродой. Принимаются ели, сосны и пихты без мишуры и украшений.

Деревья будут направлены на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

Акция «Ёлочный круговорот» продлится до 1 марта, передаёт Nation News.

Также стало известно, что с 10 по 31 января в Казани будут работать пункты приёма елей, сосен, пихт и лапника. Их можно сложить в специальный контейнер, сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии.

Все собранные деревья будут отправлены в фермерские хозяйства Верхнеуслонского района.

Ранее сообщалось, что в Москве откроют более 10 пунктов по утилизации ёлок после новогодних праздников.

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