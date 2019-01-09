В Волгоградской области прошли учения артиллеристов

На полигоне Прудбой в Волгоградской области состоялась первая в 2019 году тренировка с артиллерийскими подразделениями по применению разведывательно-огневого контура. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

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РИА Новости

Участники занятий поразили цели условного противника с использованием 152-миллиметровых гаубиц 2С19 «Мста-С». Экипажи танков Т-90А уничтожили различные цели с замаскированных позиций с места и в движении с коротких остановок. Кроме того, свои задачи выполнили разведчики, связисты и расчёты беспилотных летательных аппаратов. В тренировке участвовали около 200 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники. В декабре Пятый канал сообщал, что военнослужащие Южного военного округа провели стрельбы на полигоне в Астраханской области.