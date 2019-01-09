В Волгоградской области прошли учения артиллеристов
- © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
Участники занятий поразили цели условного противника с использованием 152-миллиметровых гаубиц 2С19 «Мста-С».
Экипажи танков Т-90А уничтожили различные цели с замаскированных позиций с места и в движении с коротких остановок.
Кроме того, свои задачи выполнили разведчики, связисты и расчёты беспилотных летательных аппаратов.
В тренировке участвовали около 200 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники.
В декабре Пятый канал сообщал, что военнослужащие Южного военного округа провели стрельбы на полигоне в Астраханской области.