В Волгоградской области прошли учения артиллеристов

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На полигоне Прудбой в Волгоградской области состоялась первая в 2019 году тренировка с артиллерийскими подразделениями по применению разведывательно-огневого контура. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
В Волгоградской области прошли учения артиллеристов
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Участники занятий поразили цели условного противника с использованием 152-миллиметровых гаубиц 2С19 «Мста-С».

Экипажи танков Т-90А уничтожили различные цели с замаскированных позиций с места и в движении с коротких остановок.

Кроме того, свои задачи выполнили разведчики, связисты и расчёты беспилотных летательных аппаратов.

В тренировке участвовали около 200 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники.

В декабре Пятый канал сообщал, что военнослужащие Южного военного округа провели стрельбы на полигоне в Астраханской области.

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