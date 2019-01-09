В ХМАО родители предстанут перед судом за истязание малолетнего сына

В Ханты-Мансийском автономном округе родители предстанут перед судом за систематическое избиение малолетнего сына, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Жители Мегиона обвиняются по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

О противоправных действиях стало известно во время профилактического рейда инспекторов местного отделения по делам несовершеннолетних ОМВД. Установлено, что родители избивали мальчика, в том числе использовали электрошокер.

«По уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали следователи.

В настоящее время потерпевший передан под опеку бабушки.

Ранее Nation News сообщал, что следователи решили изучить обстоятельства гибели мальчика из Архангельской области, защищавшего свою мать.