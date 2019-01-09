В ХМАО родители предстанут перед судом за истязание малолетнего сына
- РИА Новости
Жители Мегиона обвиняются по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
О противоправных действиях стало известно во время профилактического рейда инспекторов местного отделения по делам несовершеннолетних ОМВД. Установлено, что родители избивали мальчика, в том числе использовали электрошокер.
«По уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства, утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали следователи.
В настоящее время потерпевший передан под опеку бабушки.
Ранее Nation News сообщал, что следователи решили изучить обстоятельства гибели мальчика из Архангельской области, защищавшего свою мать.