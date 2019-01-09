В России могут создать «зелёные щиты» для ряда городов

В России намерены создать «зелёные щиты» для ряда городов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Валентика.

«Самые загрязнённые города, их 12, попали в нацпроект «Экология». В этих городах будет проводиться комплекс мероприятий», — сказал он.

По его словам, изначально концепция «зелёных щитов» предполагала восстановление лесопарковых территорий вокруг Москвы. Теперь же каждый город может инициировать через Общественную палату процедуру создания территории, где действует ограниченный режим природопользования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили пилотный проект по созданию мест отдыха в лесах.