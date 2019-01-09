В Воронеже при столкновении автобусов пострадали два человека

В Воронеже произошло столкновение двух рейсовых автобусов, в результате пострадали две пассажирки. Об этом информирует ГУ МВД по региону.

По данным МВД, водитель одного из автобусов допустил наезд на другое транспортное средство, так как не выбрал безопасный скоростной режим и не учёл дорожные и погодные условия.

В аварии пострадали две женщины 20 и 49 лет. Их доставили в больницу и отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.