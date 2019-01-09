В Воронеже при столкновении автобусов пострадали два человека

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В Воронеже произошло столкновение двух рейсовых автобусов, в результате пострадали две пассажирки. Об этом информирует ГУ МВД по региону.
В Воронеже при столкновении автобусов пострадали два человека
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

По данным МВД, водитель одного из автобусов допустил наезд на другое транспортное средство, так как не выбрал безопасный скоростной режим и не учёл дорожные и погодные условия. 

В аварии пострадали две женщины 20 и 49 лет. Их доставили в больницу и отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.

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