СМИ: На организацию системы переработки мусора в Подмосковье потребуется 154 млрд рублей

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На организацию системы переработки мусора в Московской области потребуется 154 млрд рублей, сообщает газета «Известия».
СМИ: На организацию системы переработки мусора в Подмосковье потребуется 154 млрд рублей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

На рассмотрении в группе ВЭБ.РФ находится около 35 проектов, посвящённых развитию городской среды. Их общая стоимость — 2 трлн рублей. Объём возможных инвестиций госкорпорации в эти проекты — 430 млрд рублей.

Как заявил первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский, одним из важнейших должна стать утилизация отходов в Подмосковье. На эти цели нужно 124 млрд рублей, а с учётом сортировки отходов — 154 млрд.

Генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами «РТ-Инвест» Андрей Шипелов уточнил, что речь идёт о финансировании комплексной системы по обращению с мусором. По его словам, все инвестиции предполагается осуществить в течение трёх лет, большая часть (70 млрд) должна поступить в 2019 году.

В пресс-службе министерства ЖКХ Московской области сообщили, что заводы построят в Воскресенском и Солнечногорском муниципальных районах, Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Предельные сроки запуска — конец 2022 года.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровском крае отложили запуск новой системы утилизации мусора.

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