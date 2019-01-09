СМИ: Федеральный ГОСТ для озеленения крыш могут утвердить летом 2019 года

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Федеральный ГОСТ для озеленения крыш могут утвердить летом 2019 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу рабочей группы по разработке стандарта при МГСУ, ландшафтного архитектора Илью Мочалова.
СМИ: Федеральный ГОСТ для озеленения крыш могут утвердить летом 2019 года
  • © pixabay.com

Как рассказал Мочалов, по проекту «Зелёные стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования» состоялись общественные слушания.

В настоящее время проходит доработка документа.

«Сейчас на рынке много любителей, которые насыпают землю из огорода. Казалось бы, просто садик, деревья, зелёная травка, но вы не представляете, что может произойти: забьются водостоки, корни могут прорастать сквозь покрытие и рушить бетонные конструкции. То есть это напрямую связано с безопасностью человека», — отметил Мочалов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш.

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