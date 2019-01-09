СМИ: Федеральный ГОСТ для озеленения крыш могут утвердить летом 2019 года
- © pixabay.com
Как рассказал Мочалов, по проекту «Зелёные стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования» состоялись общественные слушания.
В настоящее время проходит доработка документа.
«Сейчас на рынке много любителей, которые насыпают землю из огорода. Казалось бы, просто садик, деревья, зелёная травка, но вы не представляете, что может произойти: забьются водостоки, корни могут прорастать сквозь покрытие и рушить бетонные конструкции. То есть это напрямую связано с безопасностью человека», — отметил Мочалов.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш.