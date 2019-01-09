СМИ: Федеральный ГОСТ для озеленения крыш могут утвердить летом 2019 года

Федеральный ГОСТ для озеленения крыш могут утвердить летом 2019 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу рабочей группы по разработке стандарта при МГСУ, ландшафтного архитектора Илью Мочалова.

Как рассказал Мочалов, по проекту «Зелёные стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования» состоялись общественные слушания.

В настоящее время проходит доработка документа.

«Сейчас на рынке много любителей, которые насыпают землю из огорода. Казалось бы, просто садик, деревья, зелёная травка, но вы не представляете, что может произойти: забьются водостоки, корни могут прорастать сквозь покрытие и рушить бетонные конструкции. То есть это напрямую связано с безопасностью человека», — отметил Мочалов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш.