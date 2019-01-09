В парке на ВДНХ начата проверка из-за заклеенных дат трагедий
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- РИА Новости
«В данный момент началась служебная проверка по поводу баннера, на котором были обнаружены полиграфические артефакты», — заявил собеседник агентству.
Отмечается, что в настоящее время все наклейки с баннера удалены.
Ранее посетитель павильона на ВДНХ опубликовал фотографии, на которых видно, что на стенде о важных исторических событиях в России заклеены даты, связанные с гибелью атомной подводной лодки «Курск», террористическими актами на Дубровке («Норд-Ост») и в школе Беслана.