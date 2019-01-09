В парке на ВДНХ начата проверка из-за заклеенных дат трагедий

В московском парке «Россия — моя история» на ВДНХ начата служебная проверка из-за заклеенных дат трагических событий, которые произошли в России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе проекта.

«В данный момент началась служебная проверка по поводу баннера, на котором были обнаружены полиграфические артефакты», — заявил собеседник агентству.

Отмечается, что в настоящее время все наклейки с баннера удалены.

Ранее посетитель павильона на ВДНХ опубликовал фотографии, на которых видно, что на стенде о важных исторических событиях в России заклеены даты, связанные с гибелью атомной подводной лодки «Курск», террористическими актами на Дубровке («Норд-Ост») и в школе Беслана.