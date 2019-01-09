В Госдуме открылась весенняя сессия

Весенняя сессия торжественно открылась в среду, 9 января, в Государственной думе под звуки гимна России.

В своём выступлении спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в законотворческом портфеле депутатов в настоящее время 1164 законопроекта, передаёт ТАСС.

Как отмечается, из них 563 документа находятся на стадии предварительного рассмотрения, 365 готовятся к первому чтению, 234 — ко второму, два — к третьему.

«2019 год для нас особый, особый для нашей страны. Это год начала реализации национальных проектов. И очень важно, как мы с вами приступим к работе, насколько она будет эффективно решать задачи, которые поставлены президентом в послании Федеральному собранию, в указах», — сказал Володин.

Как информирует агентство, депутаты в ходе заседания почтили минутой молчания память погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Ранее Володин рассказал, что за всё время работы Госдумы на рассмотрение депутатов было внесено более 27 тыс. законопроектов.

19 декабря Государственная дума завершила осеннюю сессию. В ходе заседания 13 декабря она приняла восьмитысячный закон.