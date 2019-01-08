В московском метро нашли забытые бороду и посох Деда Мороза

Пассажиры забыли более 200 вещей в Московском метрополитене в новогодние праздники, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу.

В частности, были оставлены чемодан с вещами, ледянки, коньки, детская коляска, а также борода и посох Деда Мороза.

Половину предметов уже вернули владельцам. За бородой и посохом пока никто не обратился.

Все находки отправляются на склад забытых вещей, который расположен на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отказались от идеи штрафовать пассажиров за забытые в метро вещи.