В московском метро нашли забытые бороду и посох Деда Мороза
- © mos.ru
В частности, были оставлены чемодан с вещами, ледянки, коньки, детская коляска, а также борода и посох Деда Мороза.
Половину предметов уже вернули владельцам. За бородой и посохом пока никто не обратился.
Все находки отправляются на склад забытых вещей, который расположен на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отказались от идеи штрафовать пассажиров за забытые в метро вещи.