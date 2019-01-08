Спасатели предупредили о сильных снегопадах и гололёде в Карелии 9 января

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Карелии в среду, 9 января, сообщают «Невские новости».
Спасатели предупредили о сильных снегопадах и гололёде в Карелии 9 января
  • © Иван Секретарев
  • РИА Новости

В южных районах ожидаются обильные снегопады, на севере — небольшой снег.

По прогнозу регионального МЧС, на проводах, деревьях и конструкциях возможно налипание мокрого снега. На дорогах — гололедица.

Днём температура составит в районе -2...-7 ˚С, в течение суток местами будет до -15 ˚С.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал, как уберечься в мороз.

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