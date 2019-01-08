Минприроды прокомментировало ситуацию с вывозом мусора в регионах России

Минприроды прокомментировало ситуацию с вывозом мусора в российских регионах.

Об этом сообщает «Российская газета».

На данный момент ответственные на местах за реализацию мероприятий по вхождению в новые условия системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами находятся на связи с координаторами министерства.

В субъектах также работают горячие линии для населения.

Как отметили в ведомстве, сложности с вывозом мусора в ходе длинных праздников точечно отмечены в разных регионах и это было всегда, поэтому не совсем корректно связывать возникшие проблемы с реформой.

С 1 января 2019 года в России началась так называемая мусорная реформа, призванная кардинально изменить принципы и механизмы сбора, сортировки, переработки и утилизации.

Как ранее сообщала НСН, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил, что «мусорная проблема» будет купирована в 2019 году.