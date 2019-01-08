Минприроды прокомментировало ситуацию с вывозом мусора в регионах России
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
На данный момент ответственные на местах за реализацию мероприятий по вхождению в новые условия системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами находятся на связи с координаторами министерства.
В субъектах также работают горячие линии для населения.
Как отметили в ведомстве, сложности с вывозом мусора в ходе длинных праздников точечно отмечены в разных регионах и это было всегда, поэтому не совсем корректно связывать возникшие проблемы с реформой.
С 1 января 2019 года в России началась так называемая мусорная реформа, призванная кардинально изменить принципы и механизмы сбора, сортировки, переработки и утилизации.
Как ранее сообщала НСН, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил, что «мусорная проблема» будет купирована в 2019 году.