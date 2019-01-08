В Смоленской области стартовал автопробег «Имя воина»

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В Смоленской области дали старт автопробегу «Имя воина», сообщает «Российская газета».
В Смоленской области стартовал автопробег «Имя воина»
  • © pixabay.com

«Экспедиция «Имя воина» посвящается победе в Великой Отечественной войне», — заявила президент благотворительного фонда «Строим монастырь» Галина Храмцова.

По её словам, цель акции — рассказать историю страны и рода через истории солдат, провести духовную связь между полями значимых сражений.

В 2019 году участники экспедиции посетят, в частности, Куликово поле, Ржев, Брестскую крепость, Мамаев курган, Санкт-Петербург, Мурманск.

Ранее progorod43.ru сообщал об автопробеге в Кирове.

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