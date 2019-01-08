В Тульской области завели дело по факту ДТП с семью пострадавшими

В Тульской области завели уголовное дело по факту ДТП с семью пострадавшими, сообщает kp.ru.

Авария произошла ночью 3 января. Пассажирский автобус столкнулся с попутным тягачом.

Дело возбудил старший следователь СО ОМВД России по Киреевскому району. Статья — «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ход расследования взят на контроль Киреевской межрайонной прокуратурой. Ведомство также проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог и правил перевозки пассажиров.

В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.