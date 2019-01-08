В Тульской области завели дело по факту ДТП с семью пострадавшими
- РИА Новости
Авария произошла ночью 3 января. Пассажирский автобус столкнулся с попутным тягачом.
Дело возбудил старший следователь СО ОМВД России по Киреевскому району. Статья — «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Ход расследования взят на контроль Киреевской межрайонной прокуратурой. Ведомство также проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог и правил перевозки пассажиров.
В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.