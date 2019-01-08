В МВД рассказали о самой популярной у фальшивомонетчиков купюре

В пресс-центре МВД рассказали, какую купюру чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей», — цитирует собеседника ТАСС.

В ведомстве указали, что всего за девять месяцев 2018 года было изъято более 29,7 тыс. поддельных монет и купюр России и других стран.

Большинство преступлений по ст. 186 УК России («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») было зарегистрировано в Москве и Подмосковье.

Ранее в МВД рассказали, какие виды алкоголя в России подделывают чаще всего.