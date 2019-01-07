Россияне заплатили более 74 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году

Россияне заплатили 74,3 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году, сообщает ФАН со ссылкой на МВД.

Reuters

Больше всего штрафов пришлось на Москву, Московскую область, Краснодарский край. Составлено более 365 тыс. протоколов. Ранее народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства в первом полугодии 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.