Россияне заплатили более 74 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году

Короткая ссылка
Россияне заплатили 74,3 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году, сообщает ФАН со ссылкой на МВД.
Россияне заплатили более 74 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году
  • Reuters

Больше всего штрафов пришлось на Москву, Московскую область, Краснодарский край.

Составлено более 365 тыс. протоколов.

Ранее народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства в первом полугодии 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить