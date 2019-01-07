Россияне заплатили более 74 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году
- Reuters
Больше всего штрафов пришлось на Москву, Московскую область, Краснодарский край.
Составлено более 365 тыс. протоколов.
Ранее народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства в первом полугодии 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.