В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска прошли рождественские богослужения

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В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска состоялись рождественские богослужения.
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска прошли рождественские богослужения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Ночную службу посетили сотни человек, в том числе губернатор Сергей Фургал.

«Один из главных православных праздников веками объединяет нас, наполняет мир надеждой и согласием. Мы храним богатые духовные и культурные традиции. Они являются основой взаимопонимания и дружбы нашего многонационального Хабаровского края», — заявил глава региона.

Ранее m24 сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Рождеством.

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