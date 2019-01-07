В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска прошли рождественские богослужения

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска состоялись рождественские богослужения.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Ночную службу посетили сотни человек, в том числе губернатор Сергей Фургал.

«Один из главных православных праздников веками объединяет нас, наполняет мир надеждой и согласием. Мы храним богатые духовные и культурные традиции. Они являются основой взаимопонимания и дружбы нашего многонационального Хабаровского края», — заявил глава региона.

Ранее m24 сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Рождеством.