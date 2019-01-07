Пункты проката велосипедов появятся ещё в нескольких районах Москвы

Пункты проката велосипедов появятся в 2019 году ещё в нескольких районах Москвы, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Единый транспортный портал.

Такой сервис будет доступен в Марьине, Капотне, Лефортове, Западном Дегунине, Очаково-Матвеевском, а также в Дмитровском и Алтуфьевском районах.

Число станций планируют увеличить до 530, а количество велосипедов — до 5 120.

В 2018 году велопрокатом в столице воспользовались более 4 млн раз, напоминает Nation News.

Ранее СМИ сообщали, что ноябре — декабре было закуплено 1 тыс. велосипедов на €1,76 млн и 170 электровелосипедов на €573 тыс.