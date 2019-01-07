Путин провёл встречу с и. о. губернатора Петербурга

Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Врио губернатора подвёл итоги года в плане социально-экономического развития Петербурга, изложил президенту своё видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу, а также доложил об исполнении ряда поручений, которые были даны ранее», — цитирует РИА Новости Пескова.

В декабре на ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что окажет помощь в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.