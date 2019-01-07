Путин провёл встречу с и. о. губернатора Петербурга

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин провёл встречу с и. о. губернатора Петербурга
  • РИА Новости

«Врио губернатора подвёл итоги года в плане социально-экономического развития Петербурга, изложил президенту своё видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу, а также доложил об исполнении ряда поручений, которые были даны ранее», — цитирует РИА Новости Пескова.

В декабре на ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что окажет помощь в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить