Путин провёл встречу с и. о. губернатора Петербурга
- РИА Новости
«Врио губернатора подвёл итоги года в плане социально-экономического развития Петербурга, изложил президенту своё видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу, а также доложил об исполнении ряда поручений, которые были даны ранее», — цитирует РИА Новости Пескова.
В декабре на ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил, что окажет помощь в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.