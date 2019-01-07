В Челябинске проверяют сообщения о нападении волка на ребёнка в парке

В Челябинске проводят проверку сообщений о нападении волка на ребёнка в одном из парков, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

«По данному факту обращения в полицию не было. По материалам, опубликованным в СМИ, проводится проверка», — заявили в ведомстве.

Со своей стороны, хозяин волка Сергей Панасенко в беседе с URA.RU заявил, что гуляет с питомцем в парке каждый день.

«Это зоотерапия. Нужно избавляться от своих страхов. Я психолог, раньше работал с проблемными детьми, потом стали обращаться и родители с обычными детьми», — утверждает он.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что директору цирка на Кубани грозит до шести лет лишения свободы по делу о нападении львицы на ребёнка.