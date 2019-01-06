Спасатели ведут поиски сбившихся с маршрута на Эльбрусе лыжников

Сотрудники экстренных служб ведут поиски группы лыжников, сбившихся с маршрута на Эльбрусе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«В 19:55 6 января 2019 года... поступила информация, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3500 метров группа лыжников сбилась с маршрута», — уточняется в тексте.

К поискам спортсменов привлечены девять человек и одна единица техники.

В декабре 2018 году портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России передавал, что в горах Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившимся туристам из Абхазии.