Спасатели ведут поиски сбившихся с маршрута на Эльбрусе лыжников

Короткая ссылка
Сотрудники экстренных служб ведут поиски группы лыжников, сбившихся с маршрута на Эльбрусе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Спасатели ведут поиски сбившихся с маршрута на Эльбрусе лыжников
  • РИА Новости

«В 19:55 6 января 2019 года... поступила информация, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3500 метров группа лыжников сбилась с маршрута», — уточняется в тексте.

К поискам спортсменов привлечены девять человек и одна единица техники.

В декабре 2018 году портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России передавал, что в горах Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившимся туристам из Абхазии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить