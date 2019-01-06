Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Жители Санкт-Петербурга и Свердловской области, выигравшие по 500 млн рублей в лотерее «Русское лото», к настоящему времени не вышли на связь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы «Столото».

«Победители выходят на связь в течение недели, иногда двух... Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее», — отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу АО «ТК «Центр».

Она также выразила мнение, что победители могли забыть проверить билеты в новогодней суете или уехать на время праздников.

Ранее сообщалось, что двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей и стали победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото».