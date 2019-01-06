Россиян обязали уведомлять о перестройке дачных домов

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Владельцы земельных участков, которые начали строительство или реконструкцию индивидуального жилого или садового дома, должны уведомить местные власти о планах по строительству или реконструкции.
Россиян обязали уведомлять о перестройке дачных домов
  • РИА Новости

Об этом информирует  «Российская газета» со ссылкой на Росреестр.

Отмечается, что изменения затрагивают как индивидуальные, так и садовые постройки. 

Если строительство или реконструкция были начаты до 4 августа 2018 года, то владелец может до 1 марта 2019 года подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учёт и государственную регистрацию прав. Начиная с 1 марта этого года уведомительный порядок станет обязательным.

Если этого не будет сделано, у владельца недвижимости могут возникнуть проблемы при оформлении прав собственности.

Ранее сообщалось, что в России введут единый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах и населённых пунктах с 1 января 2019 года.

В сентябре 2018 года издание «Невские новости» сообщало, что деревянную дачу, расположенную в Выборгском районе Санкт-Петербурга, признали региональным памятником.

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