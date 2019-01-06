В Тюменской области в ДТП погибли четыре человека

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На трассе в Тюменской области в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
В Тюменской области в ДТП погибли четыре человека
  • © пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Отмечается, что автомобили Toyota и Renault столкнулись около 09:00 мск на 194-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень.

«В аварии погибли оба водителя, а также двое пассажиров Renault, ехавшие на заднем сиденье автомобиля, — пожилая женщина и ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение.

Одна пассажирка Renault была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Все обстоятельства происшествия выясняются. 

В сентябре сайт kp.ru сообщал, что в Самарской области возбудили дело из-за ДТП с пятью погибшими.

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