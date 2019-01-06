В Тюменской области в ДТП погибли четыре человека
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Отмечается, что автомобили Toyota и Renault столкнулись около 09:00 мск на 194-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень.
«В аварии погибли оба водителя, а также двое пассажиров Renault, ехавшие на заднем сиденье автомобиля, — пожилая женщина и ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение.
Одна пассажирка Renault была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В сентябре сайт kp.ru сообщал, что в Самарской области возбудили дело из-за ДТП с пятью погибшими.