В Тюменской области в ДТП погибли четыре человека

На трассе в Тюменской области в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

© пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Отмечается, что автомобили Toyota и Renault столкнулись около 09:00 мск на 194-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень. «В аварии погибли оба водителя, а также двое пассажиров Renault, ехавшие на заднем сиденье автомобиля, — пожилая женщина и ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение. Одна пассажирка Renault была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Все обстоятельства происшествия выясняются. В сентябре сайт kp.ru сообщал, что в Самарской области возбудили дело из-за ДТП с пятью погибшими.