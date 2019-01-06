В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал» 

Дислоцированные в Крыму противокорабельные ракетные комплексы «Бал» отработали в ходе учения нанесение ударов по морским целям. Экипажи выполнили задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе учения расчёты выполнили электронные пуски ракет.

Комплекс «Бал» способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км.

В декабре сообщалось, что расчёты ЗРПК «Панцирь-С» на Черноморском побережье Кубани в ходе стрельб «уничтожили» штурмовую авиацию условного противника.

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.