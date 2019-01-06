В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал» 

Короткая ссылка
RT
Дислоцированные в Крыму противокорабельные ракетные комплексы «Бал»  отработали в ходе учения нанесение ударов по морским целям. Экипажи выполнили задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал» 
  • РИА Новости

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что в ходе учения расчёты выполнили электронные пуски ракет.

Комплекс «Бал» способен поражать цели крылатыми ракетами на расстоянии до 120 км.

В декабре сообщалось, что расчёты ЗРПК «Панцирь-С» на Черноморском побережье Кубани в ходе стрельб «уничтожили» штурмовую авиацию условного противника

Ранее бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить