В Банке России рассказали о возможных изменениях в ОСАГО
- РИА Новости
По словам Табакова, в настоящее время прорабатывается вопрос влияния места жительства на тариф ОСАГО.
«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Данный вопрос прорабатывается», — сообщил Табаков.
По его словам, отмена территориального коэффициента «произойдёт, видимо, уже в 2020 году».
Также была затронута тема коэффициента мощности.
«Здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году», — отметил Табаков.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект, наделяющий водителей правом выбора — привязывать полис ОСАГО к автомобилю или к автовладельцу.