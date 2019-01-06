В Банке России рассказали о возможных изменениях в ОСАГО

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Начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков в интервью «Российской газете» рассказал о возможных изменениях в полисе ОСАГО.
В Банке России рассказали о возможных изменениях в ОСАГО
  • РИА Новости

По словам Табакова, в настоящее время прорабатывается вопрос влияния места жительства на тариф ОСАГО.

«Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Данный вопрос прорабатывается», — сообщил Табаков.

По его словам, отмена территориального коэффициента «произойдёт, видимо, уже в 2020 году».

Также была затронута тема коэффициента мощности.

«Здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году», — отметил Табаков.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект, наделяющий водителей правом выбора — привязывать полис ОСАГО к автомобилю или к автовладельцу.

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