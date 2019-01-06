Дорожный фонд Саратовской области превысит 11 миллиардов рублей в 2019 году

Дорожный фонд Саратовской области запланирован в размере 11,15 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Балакина.

Отмечается, что в 2018 году размер дорожного фонда региона составил 9,05 млрд рублей.

«Произведён ремонт и капитальный ремонт 96,509 км, построено 12,67 км дорог», — сообщил Балакин.

По его словам, в 2019 году дорожный фонд области запланирован в размере 11,15 млрд рублей.

«Предполагается ремонт и капремонт 221,8 км дорог», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Московской области направят около 18 млрд рублей в 2019 году.