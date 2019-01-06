Причины пожара на нефтяном месторождении в ХМАО выяснит комиссия

Создана комиссия по выяснению причин пожара на территории Приобского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании «РН-Юганскнефтегаз».

«Создана комиссия по выяснению причин произошедшего», — заявил представитель компании. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что пожар на территории нефтяного месторождения был ликвидирован.