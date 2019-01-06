Причины пожара на нефтяном месторождении в ХМАО выяснит комиссия
Создана комиссия по выяснению причин пожара на территории Приобского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя компании «РН-Юганскнефтегаз».
«Создана комиссия по выяснению причин произошедшего», — заявил представитель компании.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожар на территории нефтяного месторождения был ликвидирован.
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